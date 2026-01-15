Partners Group habe ein Rekord-Fundraising vermeldet - mit Kundennachfrage und verwalteten Vermögen 2025 über den Erwartungen, kommentiert zudem Vontobel. Die Zuger Gesellschaft habe die Branche beim Fundraising, bei den Investitionen und bei den Exits geschlagen. Auch habe sich CEO David Layton sehr zuversichtlich für das Jahr 2026 gezeigt, und für 2025 gehe er von einem der stärksten Jahre mit Blick auf Performance Fees aus.