Das Unternehmen eröffnete ein neues Büro im kanadischen Montreal, wie der Private-Equity-Spezialist am Mittwochnachmittag mitteilte.
Die neue Niederlassung soll der Entwicklung bestehender und neuer Kundenbeziehungen in ganz Quebec dienen, heisst es weiter. In Kanada ist Partners Group seit 2019 mit einem Büro in Toronto vertreten.
In Nordamerika hat das Unternehmen ansonsten noch Niederlassungen in Denver, Houston, Miami, und New York. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Partners Group in der Region betrug per Ende letzten Jahres 45 Prozent des verwalteten Vermögens.
(AWP/cash)