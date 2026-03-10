Investoren noch nicht überzeugt

An der Börse verlieren Partners Group am Dienstag gegen 13.30 Uhr jedoch 1,4 Prozent auf 801 Franken, während der SMI mit +0,20 Prozent etwas fester tendiert. Die Titel des Zuger Asset Managers waren zuletzt massiv zurückgekommen, und stehen im laufenden Jahr über 18 Prozent im Minus. Das letzte Hoch vor gut einem Jahr bei 1426,50 Franken ist in weite Ferne gerückt, und das Allzeithoch bei 1667 Franken vom November 2021 scheint in naher Zeit unerreichbar.