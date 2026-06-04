Der Finanzinvestor Partners Group rechnet trotz einer ‌Welle ⁠von Rückgabewünschen bei einem offenen Private-Equity-Fonds ⁠weiterhin mit einem soliden Wachstum des verwalteten Vermögens. ‌

Das Schweizer Unternehmen bestätigte ‌am Donnerstag ​seine Prognose für die Neugelder im Gesamtjahr 2026 von 26 bis 32 Milliarden Dollar. Bei den sogenannten Evergreen-Produkten, ‌die im Gegensatz zu klassischen geschlossenen Private-Equity-Fonds regelmässige Rückgaben ermöglichen, erwarte das Unternehmen ​für das erste Halbjahr 2026, ​dass die ​Neugelder die Abflüsse übersteigen.

Für das zweite ‌Halbjahr 2026 rechne das Unternehmen jedoch damit, dass das Wachstum des verwalteten ​Vermögens ​durch die ⁠Entwicklungen bei den Evergreen-Fonds ​um ein bis ⁠zwei Prozent gebremst werden könnte. Ein ‌ähnlicher Effekt werde für das Gesamtjahr 2027 erwartet.

(Reuters)