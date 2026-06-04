Für das zweite ‌Halbjahr 2026 rechne das Unternehmen jedoch damit, dass das Wachstum des verwalteten ​Vermögens ​durch die ⁠Entwicklungen bei den Evergreen-Fonds ​um ein bis ⁠zwei Prozent gebremst werden könnte. Ein ‌ähnlicher Effekt werde für das Gesamtjahr 2027 erwartet.