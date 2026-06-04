Der Finanzinvestor Partners Group rechnet trotz einer Welle von Rückgabewünschen bei einem offenen Private-Equity-Fonds weiterhin mit einem soliden Wachstum des verwalteten Vermögens.
Das Schweizer Unternehmen bestätigte am Donnerstag seine Prognose für die Neugelder im Gesamtjahr 2026 von 26 bis 32 Milliarden Dollar. Bei den sogenannten Evergreen-Produkten, die im Gegensatz zu klassischen geschlossenen Private-Equity-Fonds regelmässige Rückgaben ermöglichen, erwarte das Unternehmen für das erste Halbjahr 2026, dass die Neugelder die Abflüsse übersteigen.
Für das zweite Halbjahr 2026 rechne das Unternehmen jedoch damit, dass das Wachstum des verwalteten Vermögens durch die Entwicklungen bei den Evergreen-Fonds um ein bis zwei Prozent gebremst werden könnte. Ein ähnlicher Effekt werde für das Gesamtjahr 2027 erwartet.
(Reuters)