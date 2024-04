Trinity mit Sitz in Honolulu, Hawaii, investiert vor allem im Bereich Gastgewerbe und gehörte 2023 zu den grössten Käufern von Hotels in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Los Angeles und London. Gemäss der Mitteilung hat Trinity bis April 2024 insgesamt 9,8 Milliarden US-Dollar in Projekte in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Europa und Japan investiert.