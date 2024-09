Am Schluss war aber auch das Jahr 2023 mit Blick auf die Performance Fees bereits eine Enttäuschung und Partners Group verkaufte so wenig wie seit der grossen Finanzkrise nicht mehr. Dabei hatten auch 2022 ein eingetrübtes Marktumfeld und eine hohe Volatilität an den Finanzmärkten schon zu einem Rückgang sowohl der Investitionen als auch der Veräusserungen geführt.