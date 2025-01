Die sogenannten Kapitalzusagen von Kunden beliefen sich 2024 auf 22 Milliarden Dollar - nach 18 Milliarden im Vorjahr, wie der Zuger Asset Manager Partners Group am Dienstagabend mitteilte. Damit lagen die Neugelder in etwa in der Mitte der Unternehmensprognose von 20 bis 25 Milliarden Dollar.