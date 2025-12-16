Gemeinsam wollen sie Private-Market-Lösungen in Österreich und anderen Ländern Zentral- und Osteuropas anbieten. Ziel ist laut einer Mitteilung vom Dienstag «eine umfassende Private-Market-Lösung für Privat- und Institutionsanleger» der Erste Group. Diese soll in einem «Evergreen»-Format angeboten werden und Zugang zu Möglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien bieten.