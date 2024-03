Die Royalties sind vertraglich abgemachte Zahlungen an den Besitzer eines Vermögenswerts, die eine Drittpartei für die Nutzung dieses Werts entrichten muss, wie Partners Group am Montag mitteilt. In der Regel erhält der Besitzer einen Umsatzanteil vom Ertrag, den der Benutzer damit erzielt. Partners Group beziffert den adressierbaren Markt für diese Anlageform auf über 1 Billion US-Dollar.