Wie bereits bekannt verwaltete Partners Group per Ende 2022 Vermögen in der Höhe von 135 Milliarden Dollar nach 131 Milliarden zur Jahresmitte. Die akquirierten Neugelder beliefen sich in dem Jahr auf 22 Milliarden gegenüber 25 Milliarden. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Gesellschaft nun mit so genannten Kapitalzusagen von 17 bis 22 Milliarden Dollar.