Die Partners-Group-Aktie rückt am Montagmorgen ins Rampenlicht: Im frühen Handel notieren die Valoren deutlich im Plus bei 1'361.50 CHF, während der Gesamtmarkt 0,2 Prozent höher steht. Nach einer Phase der Konsolidierung scheint sich die Aktie erneut in einer stabilen Erholung zu befinden, getragen von anhaltendem Investoreninteressen. Am 14. Februar erreichte die Aktie mit einem Wert von 1'426.50 CHF ihren zweithöchsten Stand aller Zeiten.