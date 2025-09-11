Die 2013 gegründete Omie ist laut den Angaben auf die Automatisierung von geschäftskritischen Geschäftsprozessen bei Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) in Brasilien spezialisiert. Zudem biete es über Banking-as-a-Service-Partner eingebettete Finanzlösungen wie Cash Management, Zahlungsabwicklung und Kreditlösungen an. Insgesamt zählt das Unternehmen laut den Angaben rund 180'000 Kunden.