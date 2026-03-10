Für das laufende Geschäftsjahr 2026 bekräftigt das Management die Prognose von Mitte Januar und rechnet weiterhin mit Kapitalzusagen im Umfang von 26 bis 32 Milliarden US-Dollar. 2025 akquirierte Partners Group Kapitalzusagen in der Höhe von 26 Milliarden, wie ebenfalls bereits seit Januar bekannt ist. Bis Ende 2025 stiegen die verwalteten Vermögen damit auf 185 Milliarden Dollar.