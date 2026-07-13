In der Folge versuchten zahlreiche verunsicherte Anleger bei Privatmarktspezialisten Geld abzuziehen - was dazu führte, dass Partners Group beim 8,6 Milliarden Dollar ihrem schweren «Evergreen»-Fonds «Global Value SICAV» Massnahmen ergriff. Es wurde ein sogenanntes Gating eingesetzt, das die Rücknahmen auf maximal 5 Prozent pro Quartal deckelt. Als dies Anfang Juni an die Börse ruchbar wurde, verlor die Aktie von Partners Group an einem Tag 16 Prozent - ein höchst seltener Vorgang für ein Mitglied des Swiss Market Index.