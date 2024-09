Die Aktie notiert derzeit bei 1207 Franken. Damit sind die Titel seit dem jüngsten Mehrjahreshoch von 1325,50 Franken am 22. März 2024 klar zurückgekommen. Auch die bisherige Jahresbilanz fällt mit plus 1 Prozent bescheiden aus (SMI: plus 11 Prozent). 2023 hatten Partners Group aber auch fast 50 Prozent zugelegt. Das Allzeithoch von 1667 Franken geht auf Anfang November 2021 zurück.