"Wir sehen eindeutig eine Verlangsamung in der gesamten Branche", sagte Urs Wietlisbach in einem Interview mit Bloomberg. Dies, auch wenn die Transaktionen nicht gänzlich zum Erliegen gekommen seien. Wietlisbach gehören rund fünf Prozent der Partners Group, die an der Börse etwa 26 Milliarden Franken wert ist.