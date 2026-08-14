Die Aktie von Partners Group steigt zwar am Freitag um 2 Prozent auf 739 Franken. Dennoch verzeichnet die Aktie gemäss dem MSCI Europe Financials Index seit Jahresbeginn eine Kursrendite von minus 24,8 Prozent und liegt damit hinter dem niederländischen Fintech-Unternehmen Adyen neu auf dem letzten Platz des Index. Adyen, zuvor Schlusslicht im Index, legte am Donnerstag nach einer Anhebung der Umsatzprognose deutlich zu und gab die rote Laterne ab.