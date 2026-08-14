Die Aktie von Partners Group steigt zwar am Freitag um 2 Prozent auf 739 Franken. Dennoch verzeichnet die Aktie gemäss dem MSCI Europe Financials Index seit Jahresbeginn eine Kursrendite von minus 24,8 Prozent und liegt damit hinter dem niederländischen Fintech-Unternehmen Adyen neu auf dem letzten Platz des Index. Adyen, zuvor Schlusslicht im Index, legte am Donnerstag nach einer Anhebung der Umsatzprognose deutlich zu und gab die rote Laterne ab.
Das grosse Minus in diesem Jahr von Partners Group zeigt die Besorgnis der Anleger über die Rücknahme von Anteilen aus den beliebten Evergreen-Fonds des Vermögensverwalters. Partners Group, einer der grössten alternativen Vermögensverwalter Europas, begrenzte die Abhebungen aus seinem grössten Private-Equity-Masterfonds, nachdem Anleger rund 6 Prozent ihrer Anteile zurückgeben wollten.
Partners Group hatte im Juni die Abhebungen bei einem anderen Evergreen-Private-Equity-Fonds ebenfalls begrenzt, was zu einem Kurssturz der Aktien des Vermögensverwalters um bis zu 18, Prozent an einem einzigen Tag geführt hatte. Die Anlegerangst, die Anfang des Jahres Private-Credit-Vehikel erfasst hatte, griff nun auch auf andere Anlageklassen über.
Das Unternehmen gab bekannt, dass die Evergreen-Plattform das Wachstum des verwalteten Vermögens in diesem und im nächsten Jahr um 1 bis 2 Prozent verlangsamen könnte und dass es eine Reduzierung der Gesamtgrösse dieser Fonds für vermögende Anleger erwägt. Evergreen-Fonds haben kein festes Enddatum und ermöglichen regelmässige Rücknahmen.
(Bloomberg/cash)