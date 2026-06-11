In einer ersten Finanzierungsrunde wurden über 650 Millionen Dollar zugesagt, so Partners Group. Es handelt sich um das fünfte Programm dieser Art, teilte Partners Group am Donnerstag mit. Es investiere renditestarke Immobilienanlagen und umfasse zum Start Beteiligungen an drei globalen Immobilienfonds mit Schwerpunkten in den Bereichen Wohnen, Industrie und Hotellerie.
Ein Immobilien-Secondaries-Programm kauft nicht direkt Immobilien, sondern übernimmt bestehende Beteiligungen an Immobilienfonds oder Fondsportfolios von anderen Investoren.
Seit 2008 hat Partners Group nach eigenen Angaben rund 6 Milliarden Dollar in mehr als 120 Immobilien-Sekundärtransaktionen investiert. Das vorherige Programm habe zu den Fonds mit der besten Wertentwicklung seines Jahrgangs gezählt.
(AWP)