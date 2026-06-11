In einer ersten Finanzierungsrunde wurden über 650 Millionen Dollar zugesagt, so Partners Group. Es handelt sich um das fünfte Programm dieser Art, teilte Partners Group am Donnerstag mit. Es investiere renditestarke Immobilienanlagen und umfasse zum Start Beteiligungen an drei globalen Immobilienfonds mit Schwerpunkten in den Bereichen Wohnen, Industrie und Hotellerie.