Partners Group will ein Büro in Kuwait eröffnen. Die regulatorische Genehmigung steht noch aus. Auch das das Führungsteam vor Ort werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, heisst es in einer Mitteilung des Zuger Asset Managers vom Montag.
Partners Group ist den Angaben zufolge seit der Eröffnung eines Büros in Dubai im Jahr 2010 im Nahen Osten präsent. Diese Präsenz wurde zuletzt mit der Eröffnung eines Büros in Abu Dhabi im vergangenen Jahr erweitert. Die Portfoliounternehmen des Vermögensverwalter würden über 2000 Mitarbeiter in der Region beschäftigten.
Mit dem Kuwait-Standort würde die Zahl der weltweiten Niederlassungen auf 25 steigen.
(AWP)