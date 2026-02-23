Partners Group ist den Angaben zufolge seit der Eröffnung eines Büros in Dubai im Jahr 2010 im Nahen Osten präsent. Diese Präsenz wurde zuletzt mit der Eröffnung eines Büros in Abu Dhabi im vergangenen Jahr erweitert. Die Portfoliounternehmen des Vermögensverwalter würden über 2000 Mitarbeiter in der Region beschäftigten.