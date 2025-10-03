ISP wurde seit der Gründung zu einer der grössten K-12-Schulplattformen weltweit ausgebaut, über die weltweit über 110'000 Schüler an 111 Schulen in 25 Ländern unterrichtet werden. In der nächsten Wachstumsphase wolle die neue Aktionärsgruppe unter anderem die Aufnahmen neuer Schulen in die Plattform, Investitionen in die Entwicklung und den Ausbau der Infrastruktur der Schulen vorantreiben.