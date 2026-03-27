Im Februar 2025 bezahlte man noch mehr als 1400 Franken je Anteilsschein. Seither befindet sich die Partners Group auf Börsentalfahrt. Diese hatte sich unter anderem durch den Zollkonflikt, der im April 2025 hochkochte, beschleunigt. Vom damaligen Kurssturz hatte sich die Aktie nie vollständig erholt. Im Februar dieses Jahres geriet die Partners Group in den Sog von Problemen der Investmentgesellschaft Blue Owl. Sie hatte bei einem «Private Credit»-Fund, in welchem hauptsächlich Privatanleger engagiert sind, die Rücknahmen ausgesetzt. Ferner wurde bekannt, dass Blue Owl eine sogenannte «Credit Loan Obligation» an eine nahestehende Firma verkauft hatte. Das kam am Markt nicht gut an, weil die Transparenz bei dieser Transaktion von Experten als mangelhaft eingeschätzt wurde.