Die sogenannten Kapitalzusagen von Kunden beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 26 Milliarden US-Dollar - nach 22 Milliarden im Vorjahr, wie der Zuger Asset Manager Partners Group am Mittwochabend mitteilte. Hinzu kamen im vergangenen Jahr noch 4 Milliarden Vermögen aus der Übernahme der Empira Group.