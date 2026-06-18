Die vom unabhängigen Verwaltungsrat von PGPE beschlossene Zweiteilung erlaube den Aktionären die Wahl zwischen der Beteiligung an der langfristigen Strategie des Fonds und einem Pfad zur Realisierung der Liquidität über die Zeit, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Mit dem Vorschlag wolle Partners Group die anhaltenden Abschläge angehen, mit denen die überwiegende Mehrheit der in Grossbritannien kotierten Investmentfonds gehandelt werden.