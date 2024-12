Die Transaktion sei ein weiterer Schritt in der Akquisitionsstrategie der Partners Group, die darauf abziele, die vertikale Tiefe in Schlüsselsektoren zu erhöhen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Sie erfolge zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Immobilienbranche, in der die zukünftige Performance von der Umsetzung der Strategie abhänge.