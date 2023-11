Der Zuger Asset Manager, der auf diese Art von Privatmarktanlagen spezialisiert ist, will die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einleiten. Mit den vorhandenen Kapazitäten soll Rosen auch in andere Bereiche expandieren: etwa im Bereich neuer Energiequellen wie Wasserstoff-Transportleitungen sowie in angrenzende Märkte. Dafür soll in Forschung und Entwicklung sowie Technologie, Automatisierung und KI investiert werden.