Das Unternehmen mit Sitz in Singapur ist auf Rechenzentren in Südostasien und Nordasien spezialisiert. Partners Group plant eine Anfangsinvestition von rund 400 Millionen US-Dollar. Wie Partners Group am Dienstag mitteilte, bleibt von den bisherigen Eigentümern die Private-Equity-Gesellschaft ARCH Capital als Minderheitsaktionär beteiligt. Ziel sei es nun, Digital Halo zu einer modernen Rechenzentrumsplattform mit einer Kapazität von mehr als 500 MW in mehreren asiatischen Märkten auszubauen.