Bisher hat die Schweiz allerdings keine Senkung der Zölle erreicht, die Gespräche mit den USA dauern an. Der Bundesrat setze sich weiterhin stark für eine Verbesserung der Zollsituation ein, teilte das Schweizer Wirtschaftsministerium mit. «Der diplomatische und politische Austausch wird weitergeführt, um eine rasche Senkung der Zusatzzölle zu erreichen», hiess es weiter.