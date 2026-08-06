Partners Group begründet das Interesse mit dem starken Wachstum und dem Trend zu natürlicheren und preisgünstigeren Kosmetik- und Wellnessprodukten. Zudem gewinne die Marke über soziale Medien laufend neue Kunden. Auffällig ist laut den Angaben auch der steigende Männeranteil, der inzwischen rund einen Viertel der Kundschaft ausmacht. Die Zuger Gesellschaft will nach der Übernahme vor allem den internationalen Ausbau vorantreiben, in neue Produkte investieren und die Marke in bestehenden sowie neuen Märkten stärker positionieren.