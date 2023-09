Die Partners Group hat ihre restliche Beteiligung von 10 Prozent am niederländischen Offshore-Windpark Borssele verkauft. Die Aktie des Vermögensverwalters legt am Dienstag zu (+1,12%). Käufer ist die auf erneuerbare Energien spezialisierte Investorengruppe Octopus Energy Generation, wie Partners Group am Dienstag mitteilte. Finanzielle Angaben werden in der Meldung keine gemacht.