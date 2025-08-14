Partners Group hatte CapeOmega 2019 übernommen und seither strategisch neu ausgerichtet. Den Angaben zufolge wandelte sich das Unternehmen dabei von einem Offshore-Energieinfrastruktur-Besitzer zu einem Entwickler von Energieinfrastruktur. Das Unternehmen besitze etwa zehn Schiffe zum Transport von verflüssigtem Erdgas (LNG).