Partners Group löst sich von der Schifffahrtsplattform CapeOmega. Käufer sind das norwegische Schifffahrtsunternehmen Ocean Yield AS und die Investmentgesellschaft KKR & Co. Der Kaufpreis wird in der Mitteilung vom Donnerstag nicht genannt.
Partners Group hatte CapeOmega 2019 übernommen und seither strategisch neu ausgerichtet. Den Angaben zufolge wandelte sich das Unternehmen dabei von einem Offshore-Energieinfrastruktur-Besitzer zu einem Entwickler von Energieinfrastruktur. Das Unternehmen besitze etwa zehn Schiffe zum Transport von verflüssigtem Erdgas (LNG).
Sieben LNG-Carrier seien bereits im Einsatz, drei weitere würden in den kommenden Monaten ausgeliefert. Die maritime Flotte verfügt laut Partners Group über hohe Markteintrittsbarrieren, langfristige Kundenverträge und gesicherte Cashflows.
