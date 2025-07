Nachdem der Verkauf an die US-Beteiligungsgesellschaft TPG am Widerstand der EU-Kartellaufsicht gescheitert war, reicht Partners Group die Mehrheit am Energiedienstleister Techem nun an einen eigenen Infrastruktur-Fonds weiter, wie eine mit den Plänen vertraute Person am Montag der Nachrichtenagentur Reuters sagte.