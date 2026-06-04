Die Partners Group-Aktien notierten am Donnerstagmittag um 2,8 Prozent im Plus bei 706,20 Franken. Am Vortag waren die Titel noch um gut 16 Prozent abgesackt, nachdem bekannt wurde, dass das Finanzunternehmen die Rücknahmen für einen seiner Private-Equity-Fonds eingeschränkt hat. Für das bisherige Gesamtjahr beträgt das Minus für die Titel von Partners Group damit noch immer fast 30 Prozent.