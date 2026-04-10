Das Finanzinstitut bestätigt derweil seine früheren Prognosen für 2026: Demnach erwartet Partners Group trotz des «komplexen Umfelds» im Gesamtjahr Kapitalzusagen von 26 bis 32 Milliarden Dollar. Die sogenannten Tail-down-Effekte aus den reifen Programmen dürften sich auf -10 bis -13 Milliarden Dollar belaufen, vor allem weil sich die Effekte bei einigen Fonds vom späten 2025 auf das frühe 2026 verschoben hätten.