Seit einigen Wochen mehren sich die Sorgen vor den unklaren Folgen der KI-Revolution auch für den Markt für private Kreditunternehmer. Die Aktien grosser Private-Credit-Fondsanbieter wie Blackstone, Apollo Global Management und Blue Owl sind damit jüngst stark unter Druck gekommen. Der Zuger Asset Manager Partners Group hat sein Private-Credit-Exposure bei der Zahlenvorlage vom Dienstag derweil als begrenzt ausgewiesen.