Bedeutung von Evergreen falsch eingeschätzt

Auch weitere Aussagen zum Geschäft sind laut Partners Group unzutreffend, etwa zur Bedeutung der Evergreen-Plattform oder zur Software-Exponierung. Falsch sei die Aussage, dass die Evergreen-Plattform beinahe die Hälfte zum Gesamtumsatz der Gesellschaft beitrage. Der Anteil liege nur bei 34 Prozent. Und die Sektor-Klassifizierung erfolge nach den anerkannten Regeln von Standard & Poor's Capital IQ und sei branchenkonform, so die Mitteilung.