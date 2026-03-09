Gemäss dem AWP-Konsens von acht Analysten dürfte Partners Group die Erträge 2025 auf 2'587 Millionen Franken gesteigert haben - ein Plus von über einem Fünftel gegenüber dem Vorjahr (2'136 Millionen Franken). Rund zwei Drittel davon, also 1'740 Millionen Franken, entfallen auf Management Fees, während Performance Fees gut 857 Millionen Franken beisteuern dürften. Dass die erfolgsabhängigen Einnahmen kräftig anziehen würden, hatte CEO David Layton bereits Mitte Januar angedeutet: Anlässlich der Publikation der verwalteten Vermögen liess er durchblicken, es sei eines der besten Jahre bezüglich eingenommener Performance Fees gewesen.