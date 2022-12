Die Partners Group hat die Anteile von der bisherigen Hauptaktionärin CVC übernommen, wie sie am Freitag mitteilte. In welchem Umfang und zu welchem Preis die Aktien gekauft wurden, ist nicht bekannt. Unklar bleibt auch, wie hoch der Anteil ist, den die Partners Group an Breitling neu hält. Zu den Verschiebungen im Aktionariat kursierten bereits Anfang Dezember Gerüchte in der Presse.