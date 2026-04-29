Der US-Zahlungsdienstleister PayPal baut seine Konzernstruktur um und gliedert seine Bezahl-App Venmo in einen eigenständigen ‌Geschäftsbereich ⁠aus. Neben Venmo werde das Geschäft künftig in zwei weitere Einheiten ⁠aufgeteilt: eine für Privat- und Händlerkunden sowie eine für Zahlungsdienste, in der unter anderem ‌die Braintree-Sparte und das Krypto-Geschäft gebündelt seien, teilte ‌das Unternehmen am Mittwoch ​mit. Um das Wachstum zu beschleunigen und das volle Potenzial auszuschöpfen, müsse sich der Konzern wieder auf seine Kernkompetenzen besinnen, erklärte der neue Firmenchef Enrique Lores. Weitere Details zur Neuaufstellung will PayPal bei der ‌Vorlage der Quartalszahlen in der kommenden Woche nennen.