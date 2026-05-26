Dass die Säule 3a zu einem festen Bestandteil der persönlichen Vorsorge vieler Menschen geworden ist, zeigt sich auch an den Einzahlungsbeträgen. Laut der BKB sind 2022 im Schnitt rund 5282 Franken eingezahlt worden - gegenüber 4371 Franken im Jahr 2007. Zudem wird heute häufiger als früher die maximal erlaubte Summe pro Jahr eingeschossen. Folglich sparen nicht nur mehr Personen in der dritten Säule, sondern diese Personen sparen auch zusehends mehr Geld an. Kurzum: Die dritte Säule wird immer häufiger genutzt, während die Pensionskasse ein an sich zentraler Baustein der persönlichen Vorsorge ist, aber gemessen an den freiwilligen Einkäufen zurückhaltend behandelt wird.