Über die letzten fünf Jahre erzielten die Pensionskassen von den an der Börse im Swiss Leader Index (SLI) gelisteten Firmenlaut dem Beratungsunternehmen WTW eine jährliche Rendite von 3,4 Prozent. Die soliden Anlagerenditen der vergangenen fünf Jahre hätten wesentlich zur heutigen Stabilität der Kassen beigetragen, wie WTW am Mittwoch mitteilte. Auch wenn es grosse Schwankungen in diesem Zeitraum gegeben habe, sei somit insgesamt ein stabiler Trend sichtbar.
Und auch die technischen Zinssätze hätten sich wieder stabilisiert. Diese bestimmen die Berechnung der Pensionsverpflichtungen und seien bei den meisten SLI-Pensionskassen wieder auf dem Niveau von 1,5 bzw. 2,0 Prozent angekommen. Die Zinssatzstabilität habe so dazu beigetragen, den Druck auf die Verpflichtungen zu verringern und einen grösseren Teil der Anlagerenditen in Form von gutgeschriebenen Zinsen an die Versicherten weiterzugeben.
Die Studie von WTW untersuchte den Angaben nach die Vorsorgepläne von 25 der 30 Unternehmen, die im Börsenindex SLI (Swiss Leader Index) im Jahr 2025 kotiert sind.
(AWP)