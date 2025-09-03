Über die letzten fünf Jahre erzielten die Pensionskassen von den an der Börse im Swiss Leader Index (SLI) gelisteten Firmenlaut dem Beratungsunternehmen WTW eine jährliche Rendite von 3,4 Prozent. Die soliden Anlagerenditen der vergangenen fünf Jahre hätten wesentlich zur heutigen Stabilität der Kassen beigetragen, wie WTW am Mittwoch mitteilte. Auch wenn es grosse Schwankungen in diesem Zeitraum gegeben habe, sei somit insgesamt ein stabiler Trend sichtbar.