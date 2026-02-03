Ein vorzeitiger Teilbezug ist zwar schon heute möglich, aus der Pensionskasse wie auch aus der dritten Säule der Altersvorsorge. Dies aber nur unter Umständen, beispielsweise wenn man Wohneigentum erwerben will.

Eine Novelle soll den Spielraum erweitern. Das Parlament in Bern hat einem Vorstoss zugestimmt, der Teilbezüge von Geldern aus der dritten Säule ermöglichen will. «Dies würde es erlauben, in einem einzigen Konto (...) für die Vorsorge anzusparen und das Vermögen gestaffelt zu beziehen», schreibt der Urheber des Vorstosses.

Nachdem der Nationalrat und der Ständerat das Ansinnen schon gutgeheissen haben, wird der Bundesrat nun eine entsprechende Vorlage ausarbeiten.