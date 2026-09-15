Was ist ein Reverse Takeover?

Bei einem Reverse Takeover übernimmt ein nicht börsennotiertes (privates) Unternehmen die Aktienmehrheit an einem bereits börsennotierten, öffentlichen Unternehmen. Das Hauptziel ist, das private Unternehmen an die Börse zu bringen, ohne den langwierigen und teuren Prozess eines traditionellen Börsengangs (IPO) durchlaufen zu müssen. Dabei sucht das private Unternehmen in der Regel nach einem börsennotierten Unternehmen, das - wie im Falle von Perrot Duval - praktisch kein aktives operatives Geschäft mehr aufweist. Solche Unternehmen nennt man oft «Mantelgesellschaft» oder «Börsenmantel».