Källenius zufolge gibt es keine Aussicht, dass sich der Konkurrenzkampf dort entschärft. «Der Hyper-Wettbewerb in China wird so schnell nicht verschwinden.» Das werde mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Die Antwort seien neue Modelle, die «in China für China» produziert werden. Sie sollen etwa in Sachen Infotainment den Geschmack der Kunden besser treffen und zu «chinesischen» Kosten, also günstiger, gebaut werden.