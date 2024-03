Peter Spuhler, der 20 Prozent der Aktien hält, will sich hingegen vom Stahlkocher verabschieden. Spuhler teilte gegenüber der «SonntagsZeitung» mit, dass er «bei Swiss Steel bei der Kapitalerhöhung nicht mitmachen will, weil die geforderten Bedingungen weder von Haefner noch vom Verwaltungsrat erfüllt worden sind». Er bleibe bis auf weiteres Aktionär, suche aber «den geordneten Ausstieg aus Swiss Steel», so Spuhler.