Der US-Pharmakonzern Pfizer übernimmt für bis zu 7,3 Milliarden Dollar den auf Abnehmmedikamente spezialisierten Entwickler Metsera. Das Unternehmen will sich damit einen Platz auf dem lukrativen Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion sichern. Die Aktien von Metsera schossen im vorbörslichen Handel am Montag um fast 60 Prozent auf 53,16 Dollar in die Höhe. Die Papiere von Pfizer legten um rund zwei Prozent zu. Pfizer zahlt 47,50 Dollar in bar pro Metsera-Aktie, was einem Aufschlag von rund 43 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht. Die «Financial Times» hatte bereits am Sonntag über die bevorstehende Übernahme berichtet.