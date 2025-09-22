Mit dem Zukauf will sich Pfizer einen Platz auf dem lukrativen Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion sichern. Der Konzern hatte bei der Entwicklung eigener Mittel Rückschläge erlitten. Die Arbeit an einer experimentellen Abnehmpille namens Danuglipron wurde im April aufgegeben, nachdem eine Studie in der mittleren Phase eine schlechte Verträglichkeit ergeben hatte. Bei einer später an 1400 Patientinnen und Patienten getesteten Version mit einer einzigen Tagesdosis waren Bedenken wegen Auswirkungen auf die Leber aufgekommen.