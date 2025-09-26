Auch bei J.Safra Sarasin schreibt der Aktienmarkt-Experte Wolf von Rotberg in einem ersten Kommentar, dass die Zölle grösser erscheinen könnten, als sie tatsächlich sind - mehr Schein als Sein. Wie der Experte weiter schreibt, scheine die Zoll-Ankündigung «ein strategischer Schachzug zu sein, um Druck auf die Pharmaindustrie auszuüben, bevor die von Präsident Trump gesetzte Frist am 29. September abläuft, bis zu der sich die Branche verpflichten muss, die Arzneimittelpreise in den USA an die niedrigsten Preise in anderen Industrieländern anzupassen (Meistbegünstigungsprinzip)», heisst es in dem Kommentar weiter.