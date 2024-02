Novartis und Eli Lilly schlagen am häufigsten zu

Den von Bloomberg zusammengestellten Daten zufolge waren Eli Lilly & Co. und Novartis in den letzten zwölf Monaten mit sieben beziehungsweise sechs Deals am aktivsten. Auffallend ist dabei, dass Pharmaunternehmen vor Mega-Deals zurückzuschrecken, weil sie befürchten, bei grösseren Übernahmen wahrscheinlicher mit regulatorischen Rückschlägen konfrontiert zu werden, sagte Venture-Capital-Investor Joustra.