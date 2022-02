Der Konzernumsatz zog um knapp fünf Prozent auf 37,8 Milliarden Euro an, wie der Konzern am Freitag in Paris mitteilte. Der Überschuss brach im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte auf rund 6,2 Milliarden Euro ein, allerdings hatte Sanofi im Vorjahr noch von einem milliardenschweren Anteilsverkauf profitiert. Zudem schlugen unter anderem auch hohe Abschreibungen und ein negativer Steuereffekt ins Kontor. Solche Sonderposten ausgeklammert lief es allerdings ergebnisseitig deutlich besser: Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um fast zehn Prozent auf 10,7 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen der Analysten.

Für das neue Jahr peilt Sanofi beim um Sonderposten bereinigten Ergebnis je Aktie ein Plus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an, gerechnet zu konstanten Wechselkursen. Im vergangenen Jahr hatte Sanofi bei dieser Kennziffer wechselkursbereinigt um 15,5 Prozent auf 6,56 Euro zugelegt.

(AWP)