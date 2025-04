Die vorläufige Ausnahme von Arzneimitteln von den neuen US-Zöllen sorgt in der Pharmaindustrie zunächst für Aufatmen. Die Aktien von Pharmaunternehmen legten am Donnerstag in Europa und Asien zu. Insbesondere Aktien indischer Hersteller von Nachahmermedikamenten (Generika) stiegen stark. In Europa profitierten unter anderem die britischen Unternehmen GSK und AstraZeneca sowie der dänische Hersteller Novo Nordisk von der Nachricht. Doch die Erleichterung könnte nur von kurzer Dauer sein: Ein US-Regierungsvertreter erklärte, dass Präsident Donald Trump weitere Zölle auf Halbleiter, Pharmazeutika und möglicherweise wichtige Mineralien plant.